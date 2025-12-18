Лондон нанес королевский удар

Великобритания ввела санкции против российских нефтегазовых компаний. В список вошли «Татнефть», «Русснефть», «ННК-Ойл» и «Руснефтегаз». Проводить операции с ними Минфин Великобритании разрешил до 31 января 2026 года. Соответствующая лицензия опубликована на сайте правительства королевства. Также под ограничения подпало несколько трейдинговых компаний, которые базируются в Объединенных Арабских Эмиратах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

К каким последствиям приведут новые санкции? “Ъ FM” обсудил это с главой аналитического отдела компании «ИВА Партнерс» Дмитрием Александровым: «Фактически ограничения, которые сейчас были введены, являются добивающими. На протяжении года мы ожидали, что будет продолжаться включение все новых компаний и судов в санкционные списки, и это постепенно происходит. Просто не всегда это ожидаемо в моменте, не всегда понятно, какая компания будет на очереди. Теперь перечень практически исчерпан, поэтому и выбора не остается. Если говорить о российском экспорте, то это дополнительно никак существенно не осложняет ситуацию, потому что основные экспортирующие компании уже подпали под ограничения.

Естественно, что через "Татнефть" не шли все те объемы, которые раньше экспортировали другие компании. То есть логика западных политиков, на мой взгляд, совершенно другая: все компании, которые им известны, должны в итоге подпасть под санкции. Если есть активы, которые дают нефть или другие ресурсы, которые им нужны, европейские страны рассмотрят возможность либо выдачи и последующего продления временных лицензий на продолжение работы с ними, либо, наоборот, могут усилить давление, чтобы стимулировать продажи».

Накануне Лондон вывел из-под санкций египетский проект Zohr с участием «Роснефти» до осени 2027-го. Ранее от британских ограничений также были временно освобождены проекты в Азербайджане и Казахстане с участием «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Речь в том числе о Каспийском трубопроводном консорциуме. Крупнейшие российские нефтяные компании попали в черный список Великобритании 15 октября, а неделю спустя санкции против них ввели США.

То же самое может произойти и в этот раз, предупредил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Есть три основные юрисдикции, которые создают нам проблемы, — это Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз. До Дональда Трампа была очевидная синхронность санкций: все три юрисдикции постепенно выравнивали свои санкционные режимы, то есть если одна российская компания подпадала под ограничения, потом она оказывалась и в остальных санкционных списках. 47-й президент США эту последовательность сначала нарушил, но с 21 ноября, когда официально заработали санкции против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа, стало понятно, что к этой синхронности возвращаемся. И действия Великобритании могут оказаться предвестником скорых американских санкций.

На самом деле европейские рестрикции уже мало кого волнуют, причем и островные санкции, и континентальные. Они уже не могут серьезно повлиять на поставки российских углеводородов, поскольку и Европа, и Великобритания свои рынки закрыли. Эти санкции не трансграничные, они не должны сказываться на поведении третьих стран и особых проблем не доставят. При этом под американскими санкциями находится примерно 75% российского нефтяного экспорта. Против "Сургутнефтегаза", "Газпромнефти", "Роснефти" и ЛУКОЙЛа санкции вступили в силу 21 ноября, а это четыре крупнейшие вертикально интегрированные компании, но Британия показывает, что этот список можно еще расширить. Если Америка последует этому примеру, то определенные проблемы могут быть, плюс сейчас активно обсуждается, что Трамп возвращается к тактике давления на Россию.

Главная проблема сейчас — это, конечно, экспорт, то есть американские санкции, направленные на добывающие и экспортирующие нефть компании. В этом плане Великобритания, я думаю, исполняет роль игрока на разогреве».

Кроме нефтяных компаний Британия включила в санкционный список еще несколько российских производителей текстиля, Ферганский химический завод и двух узбекских игроков из химпрома. Также под ограничения подпали физлица — граждане России, Азербайджана, Пакистана и Узбекистана. Британские санкции предполагают заморозку счетов в банках Соединенного Королевства, а также запрет на въезд в страну для физических лиц.

Екатерина Вихарева, Светлана Белова