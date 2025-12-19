Уфимский ресторан «Русские сезоны» продают за 16 млн рублей

Рeсторан «Русские сезоны», расположенный на улице Ленина в Уфе, выставлен на продажу за 16 млн руб.

Как указано в объявлении на портале Avito, площадь ресторана 400 кв. м. Помещение находится в аренде по цене 2 тыс. руб. за кв. м в месяц. В основном зале ресторана 80 посадочных мест. Дизайн-проект и планировка выполнены проектировщиками группы «Васильчуки». Финансовая отчетность предоставляется по запросу потенциального покупателя. Продавец подчеркнул, что продажа срочная — до 26 декабря.

«Русские сезоны» принадлежат предпринимателю, владельцу проектного института «Новые технологии» Яну Сафарову и его супруге Александре.

Олег Вахитов