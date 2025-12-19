«Башкиравтодор» выплатит долг по налогам на 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск межрайонной налоговой инспекции №4 к АО «Башкиравтодор». Суд обязал компанию выплатить 1,22 млрд руб. задолженности по налогам, включая пени и штрафы, сообщает РБК Уфа.

По данным инспекции, «Башкиравтодор» имеет задолженность по налогу на добавленную стоимость (971,3 млн руб.), налогу на имущество организаций (18,9 млн руб.), транспортному (25,8 млн руб.) и земельному (4 млн руб.) налогам, налогу на добычу полезных ископаемых (15 млн руб.) и водному налогу (70 тыс. руб.). Также взыскиваются штрафы за нарушения налогового законодательства в размере 1 тыс. руб. и пени на сумму 186,2 млн руб.

Ранее счета компании были арестованы, однако средств на них оказалось недостаточно для покрытия долга. Налоговая служба направила запросы об оплате в управление федерального казначейства и министерство финансов республики, где открыты лицевые счета «Башкиравтодора». Оба ведомства отказали в удовлетворении требований, ссылаясь на положения Бюджетного кодекса РФ, согласно которым взыскание с таких счетов возможно только по решению суда.

В ходе судебного заседания «Башкиравтодор» признал наличие задолженности в указанном размере.

АО «Башкиравтодор» принадлежит республике. Компания находится в процедуре банкротства: в предприятии введено наблюдение. Общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» превышает 5,4 млрд руб.

Олег Вахитов