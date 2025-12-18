В Ростове УК попросили обеспечить постоянную связь с РСО

Для оперативного оповещения жителей об авариях управляющим компаниям (УК) Ростова-на-Дону не хватает оперативной связи с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Об этом заявили представители УК во время первого кустового совещания по вопросам управления многоквартирными домами, сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

«Ресурсоснабжающие организации не всегда оперативно информируют об авариях и сроках их устранения, действующие муниципальные тарифы не покрывают все расходы, а также не хватает налаженных каналов для оперативной связи»,— отметила министр ЖКХ.

Госпожа Пшеничная поручила оперативно создать рабочие группы с участием РСО, УК, муниципалитета и минЖКХ и добавила, что управляющие компании должны своевременно отвечать на комментарии и обращения жителей в домовых чатах и других каналах коммуникации.

Наталья Белоштейн