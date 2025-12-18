В Волгограде 7 участников ОПГ отправили в колонию за оборот черной икры и осетра

Кировский районный суд Волгограда 17 декабря вынес приговор семи участникам преступной группы, организовавшей незаконный оборот икры и рыбы осетровых видов в Южном федеральном округе (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Деятельность ОПГ была пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области.

В состав группы входили жители Волгоградской и Астраханской областей, которые незаконно добывали, приобретали, хранили и транспортировали черную икру и осетров, занесенных в Красную книгу. Делали они это, чтобы заработать, но соответствующей лицензии у них не было.

В 2023 году сотрудники ФСБ задержали обвиняемых с поличным. При обысках изъяли около 500 кг рыбы осетровых видов, 40 банок черной икры белуги и осетра, произведенной кустарным способом. Также было конфисковано 650 единиц браконьерского оборудования и пять моторных лодок.

Общая стоимость изъятых биоресурсов и оборудования превысила 15 млн руб. Доход от нелегальной продажи составил 2,7 млн рублей.

Суд приговорил пятерых участников группы к пяти годам лишения свободы, еще двоим назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима. На имущество и денежные средства фигурантов на сумму свыше 6 млн руб. наложен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.

