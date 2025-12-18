Герасимов назвал главные задачи армии России в зоне СВО

Основные задачи армии России — установление полного контроля над Донбассом, Запорожской и Херсонской областями, а также создание полосы безопасности в приграничных районах Украины. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

«Объединенная группировка войск успешно наступает на всех направлениях»,— сказал господин Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, с начала года армия России заняла более 300 населенных пунктов, то есть 6,3 тыс. кв. км территории.

По словам начальника Генштаба, наиболее критично ситуация для ВСУ складывается в Донбассе. С мая Украина перебросила на этот участок 112 дополнительных батальонов из стратегического резерва, а также с других направлений, добавил Валерий Герасимов.