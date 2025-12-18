Дизайнеры сшили 10 костюмов для Дедов Морозов к рыбинскому «Нашествию»

Российские дизайнеры Анна и Алексей Бородулины сшили десять костюмов для Дедов Морозов из городов, входящих в национальный турмаршрут «Золотое кольцо», к традиционному рыбинскому празднику. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: Администрация Рыбинска

20 декабря в Рыбинске пройдет «Нашествие Дедов Морозов». Шествие в этом году получило название «Новогодняя сказка Золотого кольца: начинаем из Рыбинска!», поэтому каждый наряд, созданный дизайнерами, украшен символикой, характерной для городов Золотого кольца.

Фото: Администрация Рыбинска

Самым торжественным авторы костюмов назвали наряд рыбинского Деда Мороза с пелериной, украшенный одним из символов города — осетром. На других костюмах изображены золотые купола Москвы, ярославский медведь, деревянное зодчество Суздаля, палехская шкатулка Иванова. В администрации Рыбинска сообщили, что сейчас наряды дорабатываются.

Фото: Администрация Рыбинска

Костюмы можно будет увидеть на «Нашествии Дедов Морозов». Согласно программе дня, в 12:00 на Аллее Славы развернется гастрофестиваль «Вкусы Золотого кольца», в 14:15 — откроется выставка украшенных автомобилей на улице Ломоносова. Старт праздничного шествия от пересечения улиц Крестовой и Ломоносова запланирован на 16:00. В 16:50 главный Дед Мороз зажжет елку и откроет городской каток на площади Дерунова. В 18:30 начнется световое шоу «Рыбинский мост».

Алла Чижова