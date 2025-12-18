В Ростове доля микростудий сократилась на 2%

В мае-ноябре 2025 года в Ростовской области количество квартир-студий размером до 28 кв.м в общем числе новых жилых объектов снизилось с 9,5% до 7,6%. Об этом сообщило

издание «Движение.ру».

Ростов оказался среди лидеров по темпам уменьшения доли микростудий. В этом списке также Нижний Новгород (-4,3 п.п.), Москва (-3,9 п.п.) и Уфа (-2,0 п.п.). В то же время Челябинск, Казань и Омск показали рост доли малогабаритного жилья. Отмечается, что он произошел с очень низкого уровня — ранее в этих городах доля микростудий не превышала 3%.

В ноябре 2025 года Ростов (7,6%) занял среднюю позицию в рейтинге крупных городов по доле студий в общем жилищном фонде. В Санкт-Петербурге (24,9%) этот показатель значительно выше. Также высокий уровень зафиксирован в Воронеже (12,8%) и Новосибирске (11,8%). При этом в Ростове предложение микростудий сейчас меньше, чем в Екатеринбурге, Уфе и Тюмени.

В России тенденция к уменьшению доли малогабаритного жилья наметилась после введения в Москве запрета на строительство квартир площадью менее 28 кв. м, а затем и в Московской области. По словам специалистов, наибольшее снижение наблюдается в тех городах, где изначально было много студий.

