Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКР выясняет обстоятельства гибели рыбаков на озере Самро в Сланцевском районе

Сотрудники СКР проводят доследственную проверку по факту гибели двух рыбаков в Сланцевском районе Ленинградской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, накануне, 17 декабря, двое мужчин 1981 и 1984 годов рождения провалились под лед в акватории озера Самро у деревни Велетово Старопольского сельского поселения.

После получения информации на место выехала следственного-оперативная группа. В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Также устанавливаются данные утонувшего несовершеннолетнего. Проводятся поисковые работы. На месте работают водолазы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все