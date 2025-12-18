СКР выясняет обстоятельства гибели рыбаков на озере Самро в Сланцевском районе
Сотрудники СКР проводят доследственную проверку по факту гибели двух рыбаков в Сланцевском районе Ленинградской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, накануне, 17 декабря, двое мужчин 1981 и 1984 годов рождения провалились под лед в акватории озера Самро у деревни Велетово Старопольского сельского поселения.
После получения информации на место выехала следственного-оперативная группа. В настоящий момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Также устанавливаются данные утонувшего несовершеннолетнего. Проводятся поисковые работы. На месте работают водолазы.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.