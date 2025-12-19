Концерт Басты в «Газпром Арене», ледовое шоу Татьяны Навки и концерты классической музыки

Северная столица в этом декабре не особо щедра на солнечные дни. Но пускай серость не станет преградой для подъема настроения. Не уйти с головой в хандру перед Новым годом помогут различные мероприятия. «Ъ Северо-Запад» в новой афише собрал концерты, спектакли и другие события, которые скрасят ваши дни перед праздником.

Выставка «Стивен Уилкс. Днем и ночью»

Фото: Стивен Уилкс

Фото: Стивен Уилкс

В музее современного искусства «Эрарта» 19 декабря открылась выставка «Стивен Уилкс. Днем и ночью». Известный американский фотограф создает гиперреалистичные снимки, где пространство и время можно буквально разглядеть во всех подробностях. В объектив автора снимков часто попадают живая природа и архитектура. Для создания шедевров Стивен Уилкс может использовать строительный подъемник, проводит сутки на высоте, а затем тратит много времени на монтаж. Его снимки публикуются в The New York Times Magazine, National Geographic, Vanity Fair и других СМИ.

«Академия нового танца» 19 декабря покажет два перформанса хореографа Лилах Пнина Ливне в «Левашовском Хлебозаводе». Первый — Tik Tok Club — предлагает обряд переосмысления танцевальных движений, которые каждый день мелькают перед нашими глазами на экранах. Танцовщики обратятся к практике смотреть, не осуждая, прикасаться, не инсценируя, повторять, не продавая. Второй — Spirit Club (партисипаторный перформанс — вечеринка) — станет местом, где участники смогут попрактиковать в себе себя, свой невидимый дух, постараться сделать его более заметным, не боясь потерять его при встрече с другими. Это будет вечеринка в кругу друзей, пока не будет достигнута бесконечность и каждый не станет частью Spirit Club.

Спектакль «Золушка» по пьесе Евгения Шварца в постановке Александры Мамкаевой 20 декабря покажут на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом». Музыкальная сказка станет подарком для детей и их родителей перед Новым годом. Сюжет истории известен всем: трудолюбивая девушка день и ночь следит за чистотой в доме, но слышит в свой адрес лишь критику и придирки от мачехи и сводных сестер. А дальше… королевский бал, фея-крестная и принц. Александра Мамкаева пообещала зрителям много сюрпризов, необычные костюмы и яркие декорации.

Российский музыкант Баста

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рэпер Баста даст большой сольный концерт в «Газпром Арене» 20 декабря. За 2025 год его треки набрали более 27 млн прослушиваний. Артист исполнит хиты, новые и совместные треки, которые станут сюрпризом для зрителей. За более чем 25 лет на сцене Баста выпустил немало песен, которые стали для кого-то гимном молодости, его «Медлячок» ежегодно играет на выпускных вечерах, а «Сансара» заставляет задуматься о смысле жизни человека и его роли в ней.

В клубе «Космонавт» 20 декабря выступит легендарная петербургская группа «Кирпичи». Артисты подготовят музыкальный отчет о своих достижениях за этот год. А за это время накопилось огромное количество информационных поводов: 30-летие «Кирпичей», 20 лет «Царскому альбому» и 15 лет клубу «Космонавт». Во время концерта прозвучат лучшие песни за всю историю музыкального коллектива. Артисты и организаторы выступления обещают поклонникам «Кирпичей» настоящий петербургский юмор, атмосферу добра и любви.

В эти выходные, 20 и 21 декабря, в «Севкабель порту» пройдет книжный фестиваль «Разворот». Для гостей мероприятия будут работать лекторий и ярмарка от книжных издательств и магазинов. Основными темами фестиваля станут повседневность, Петербург, чтение и ритуалы. Организаторы подготовили презентации книжных новинок, дискуссии с писателями и писательницами, подведение итогов года, воркшопы по книгам современных детских издательств.

Солист группы «Танцы минус» Вячеслав Петкун

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Группа «Танцы Минус» выйдет на сцену клуба «Космонавт» 21 декабря с большим зимним концертом. Поклонники любят этот коллектив за песни, которые навсегда отпечатались в памяти нескольких поколений, за харизму, какой нет ни у их последователей, ни у подражателей. Их концерты всегда становятся своего рода выходом за рамки привычного, а также гарантируют качественный звук и невероятные эмоции. Фронтмен группы Вячеслав Петкун до сих пор остается одной из самых ярких и нестандартных фигур отечественной сцены.

Поклонников тру-крайма 22 декабря приглашают посетить тематический подкаст в концертном зале отеля «Санкт-Петербург». True crime вечер «Дела» подарит возможность погрузиться в атмосферу преступных историй, встретиться с ведущим — Фаустом XXI века Василием Бенаровичем. Компанию ему составят комик Дмитрий Позов, актер и режиссер Ахшар Хох. Гостям вечера обещают рассказать реальные истории из преступного мира, чтобы ощутить мурашки по коже.

В клубе А2 в рамках 18-го ежегодного музыкального фестиваля «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» 23 декабря выступят группы «Сурганова и оркестр», «Калинов мост», «Ангел Небес», «Пилот», «Разные люди», «Электрические Партизaны» и другие музыкальные коллективы. Культурный проект направлен на просвещение молодежи и привлечение внимания к серьезной социальной проблеме — наркомании и алкоголизму. В фестивале принимают участие известные рок-музыканты, художники и общественные деятели. В ходе мероприятия также расскажут об историях людей, столкнувшихся с проблемой зависимости.

Балет «Щелкунчик»

Фото: Стас Левшин

Фото: Стас Левшин

В «Колизей-Арене» 23 и 25 декабря пройдет показ балета «Щелкунчик». Зрители увидят всем известную сказку о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле мышей. В программе мероприятия — классический танец на вечную музыку Петра Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Яркие персонажи, красочные декорации и яркая атмосфера балета, без сомнения, подарят зрителям хорошее настроение.

Концерт «Штраус-гала» в исполнении ансамбля солистов Балтийского симфонического оркестра дадут 24 и 28 декабря в Большом Итальянском просвете Государственного Эрмитажа. Гостей вечера ждет головокружительная музыка имперской Вены: прозвучат вальсы, польки и марши, которыми славилась семья Штраусов. Вальсы композитора по праву считаются эталоном танцевальной музыки, их исполняют на балах во всем мире. Композиции наполнены красотой, оптимизмом и жизнелюбием, которые покоряют и завораживают миллионы слушателей, превращая каждое исполнение в незабываемый праздник.

Среди постановок на предстоящей неделе музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» в Театре имени Ленсовета, его дадут 25 декабря. Театр решил представить зрителю силу и нежность пушкинского Слова, соединив его звучание с великой музыкой Чайковского. Прозвучат мелодии из опер «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», балета «Лебединое озеро», фортепианных циклов «Времена года» и «Детский альбом». На сцене голоса мастеров «ленсоветовской» сцены, читающих страницы романа, вступят в диалог с Симфоническим оркестром Капеллы.

Ледовое новогоднее шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе»

Фото: предоставленно организаторами

Фото: предоставленно организаторами

Ледовое новогоднее шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» стартует в СК «Юбилейный» 25 декабря. История любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится в настоящий праздник на льду с танцами, песнями, шутками, мистикой и ярким народным колоритом. Зрителям обещают подарить увлекательное путешествие в мир красочных народных традиций и яркой самобытной истории. В главных ролях новогодней премьеры в Петербурге выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, чемпионы Европы и мира, призеры Олимпийских игр — Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Артур Гачинский, Татьяна Розанова и другие именитые фигуристы.

«Русские Музыкальные Сезоны» 26 декабря приглашают в Новогоднее оскароносное путешествие в пространстве «Ленполиграфмаш». Программа охватит фильмы с 1960-х годов до наших дней. Гости вечера услышат коллекцию из самых ярких саундтреков, которые удостоились премии «Оскар». Поклонникам кино и музыки предлагают открыть новые грани знакомых мелодий в нетривиальной атмосфере.

В Петрикирхе 26 декабря пройдет концерт «Чайковский при свечах» от Amadeus Concerts, он будет посвящен самым ярким произведениям композитора. Отрывки из балета «Щелкунчик», «Детский альбом», «Времена года» и многое другое — знакомое и уже родное. Этот концерт — подходящая возможность познакомить детей с музыкой Петра Ильича Чайковского. Вдохновляющий антураж, лучшие музыканты и изящно подобранные композиции позволяют людям с разным опытом получить удовольствие от прослушивания. Программа составлена с учетом разных вкусов и уровней погружения.

Третья опера монументальной четырёхчастной эпопеи Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга» — «Зигфрид»

Фото: Мариинский театр

Фото: Мариинский театр

Третью оперу монументальной четырехчастной эпопеи Рихарда Вагнера «Кольцо нибелунга», «Зигфрид», 27 декабря дадут в Мариинском театре. Зигфрид — любимое чадо Вагнера. Композитор-революционер нашел его прототип в народной сказке про мальчика, отправившегося в путь-дорогу за опытом страха, и выпестовал из него образ богатыря-бунтаря. Бесстрашие Зигфрида основано не на преодолении страха, а на изначальном отсутствии даже тени страха в структуре его несколько простоватой личности. Виртуозно используя свой фирменный лейтмотивный метод, Вагнер создает музыкальную драму, где героика переплетена с философией, лирикой и даже юмором.

Программу спектаклей 28 декабря продолжит постановка «На покое» в Александринском театре. Эта история о старом театре, об актерах, имевших амплуа и звучные фамилии, о верных суфлерах. Главные герои вышли из давшего название постановке рассказа, впервые опубликованного в 1902 году. Трагик Меркурий Славянов-Райский, опереточный тенор Лидин-Байдаров, старый суфлер Стаканыч в текстах Куприна ведут бедную, тоскливую жизнь, обитают в «убежище для престарелых немощных артистов». Приютом для них оказывается сам театр. Но живут они теперь не на сцене, а в партере, укрытом белыми чехлами. Именно таким зрительный зал и бывает, когда уходит публика. Герои вспоминают успехи и провалы, бурно ссорятся и мирятся, готовят новые роли.

Концерт «#В_СВЕЧАХ: Новогодняя классика в усадьбе Г.Р. Державина»

Фото: предоставленно организаторами

Фото: предоставленно организаторами

За атмосферой волшебства и тепла, где звуки бессмертных произведений великих композиторов создадут неповторимое настроение праздника, следует обращаться к концерту «#В_СВЕЧАХ: Новогодняя классика в усадьбе Г.Р. Державина», который пройдет 29 декабря. Гости вечера погрузятся в мир изысканных мелодий и ярких эмоций. Под мягким светом свечей в историческом зале зрители услышат шедевры, которые наполнят сердца радостью и умиротворением. Программа завершится главными зимними композициями в исполнении детского хора.

Подготовила Татьяна Титаева