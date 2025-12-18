Правительство РФ выделит Дагестану средства на ремонт объектов ЖКХ

Правительство России перераспределит почти 5 млрд руб. на строительство и ремонт объектов ЖКХ, сетей теплоснабжения и водоотведения в 21 регионе. Дагестан и Ростовская область войдут в этот список. Премьер Михаил Мишустин объявил об этом на совещании в кабмине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мишустин подчеркнул: регионы построят или отремонтируют инфраструктуру в ближайшие два года. Белгородская, Курская, Пензенская, Ростовская, Омская и Брянская области получат дотации. Пермский край и Дагестан тоже войдут в программу. Кабмин направит средства из резервного фонда.

Дополнительно власти выделят свыше 1 млрд руб. на комплекс очистных сооружений в Геленджике. Город повысит мощность систем для жилого сектора и предприятий. Мишустин отметил, что проект решит проблемы водоотведения.

Регион направил 1,77 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры в 2025 году. Работы охватили 38 объектов: 36 по водоснабжению и 2 по водоотведению в 24 муниципальных районах и 3 поселках Махачкалы. Эта сумма дополнит федеральные вливания. Дагестан получит более 2,2 млрд руб. из федерального бюджета на три года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2025 году республиканские власти выделят 640 млн руб. на три объекта водоснабжения.

Реконструкция ждет насосные станции и резервуары в Каспийске. Жители города обеспечат чистой питьевой водой. В Сулевкенте Хасавюртовского района построят новые линии водопровода. Региональный бюджет добавит 330 млн руб.

Федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предусматривает 4,5 трлн руб. до 2030 года. Власти завершат 2 тыс. объектов и доведут расходы ресурсоснабжающих компаний до 80%. Проект акцентирует внимание на водоснабжении. Проблема острая в ряде регионов, включая Кавказ. Госдума с 1 марта введет инвестиционные программы для водоканалов с ремонтом сетей.

Дагестан уже усилил энергетику. «Россети Северный Кавказ» потратили 1,669 млрд руб. на ремонт в 2025 году. 24% средств пошли на высоковольтные линии, 20% — на подстанции. Фонд развития территорий поддержит капитальный ремонт. Северный Кавказ получит 1,5 млрд руб. на ЖКХ в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии. Общий эффект повысит надежность сетей для сотен тысяч жителей.

Станислав Маслаков