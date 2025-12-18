На Дону высадят 1,3 тысячи гектаров леса в 2026 году

В Ростовской области в 2026 году запланировали высадить более 1,3 тыс. га лесных культур по нацпроекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщает региональное министерство региональной политики и массовых коммуникаций

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году на восстановление лесов было направлено 113 млн руб. Это позволило высадить культуры на площади 1,3 тыс. га. Также был произведен агротехнический уход и дополнительные высадки насаждений на площади 700 га и подготовлена почва для лесовосстановления в 2026 году.

Кроме этого, в 2025 году на обследование 80 гидротехнических сооружений, мониторинг 15 водных объектов и обслуживание девяти автоматических измерительных комплексов на реке Темерник было направлено 21 млн руб. Расчистка русел рек Темерник и Чепрак продолжится и в следующем году.

В ведомстве добавили, что в сентябре 2025 года на Дону были утверждены комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Ростове и Новочеркасске. Работа с промышленными предприятиями продолжится в 2026 году.

Наталья Белоштейн