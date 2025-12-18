Беглов рассказал о закупке 43 новых специальных машин для МЧС в 2025 году
Губернатор Александр Беглов на итоговом сборе руководящего состава Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС поблагодарил пожарных и спасателей за работу и сообщил о пополнении парка техники, сообщает пресс-служба Смольного.
Новая техника для ГУ МЧС РФ по Петербургу
Фото: Пресс-служба Смольного
«Вы стоите на страже жизни и здоровья людей, нашего исторического наследия. Остаетесь примером профессионализма, мужества и готовности рисковать собой», — сказал господин Беглов.
Губернатор отметил, что в уходящем году была проделана большая совместная работа. Одним из ключевых результатов стала закупка 43 новых специальных машин для противопожарной службы города, что усилит оперативные возможности гарнизона.