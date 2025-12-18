Банкомат сгорел на Привокзальной площади в Васкелово, полиция проводит проверку

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента на Привокзальной площади в Васкелово во Всеволожском районе Ленобласти, где пришлось тушить банкомат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, сигнал о возгорании банкомата поступил в правоохранительные органы утром в четверг, 18 декабря. Экстренными службами пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В числе прочих проверяется версия возможного поджога.

Андрей Цедрик