Процесс под арестом

В Аргаяшском районном суде Челябинской области началось рассмотрение уголовного дела бывшего заместителя губернатора Александра Уфимцева, обвиняемого в мошенничестве. Подсудимому продлили меру пресечения в виде заключения под стражу сразу на шесть месяцев. Следствие считает, что фигурант вместе с сообщниками построил коттеджи вместо детского лагеря на берегу озера Увильды. Александр Уфимцев, скрывавшийся от следствия с 2018 года, вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

18 декабря в Аргаяшском районном суде состоялось первое заседание по уголовному делу бывшего губернатора Челябинской области Александра Уфимцева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По ходатайству государственного обвинителя суд продлил фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 июня 2026 года. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Рассмотрение дела по существу начнется 25 декабря.

По версии следствия, в 2009 году Александр Уфимцев, на тот момент занимавший должность вице-мэра Челябинска, с тремя сообщниками получил в бессрочное пользование лесной участок площадью 5 га на берегу озера Увильды для строительства детского оздоровительного лагеря. Вместо этого на территории охранной зоны памятника природы возвели коттеджи, оформив впоследствии право собственности на землю. Следствие считает, что главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,1 млн руб.

Сообщниками Александра Уфимцева были экс-начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров, бывший директор МАУ «Кинотеатральный центр для детей и молодежи “Спартак”» Андрей Григорьев и экс-директор областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Илья Пруцких. Уголовное дело в отношении фигурантов по той же статье было выделено в отдельное производство, его рассмотрение прекратили из-за истечения срока давности.

Сделки о переходе прав собственности на участки по искам прокуратуры суд признал недействительными. Коттеджи снесли, а землю вернули в собственность государства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В 2018 году Александр Уфимцев, занимавший пост вице-губернатора в 2010-2013 годах, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года его задержали в аэропорту Челябинска и заключили под стражу. По данным СМИ, в страну он вернулся добровольно. Александр Уфимцев вину не признает.

Юлия Гарипова