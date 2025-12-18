В Челябинской области на три года продлили программу «Земский фельдшер»

Законодательное собрание Челябинской области продлило действие закона «О единовременной выплате медицинским работникам» до 31 декабря 2028 года. Переехавшие в сельскую местность фельдшеры в ближайшие три года смогут получить от 500 тыс. до 1 млн руб. Поправки в региональном законе утвердили на последнем заседании представительного органа в этом году.

Региональные выплаты сельским фельдшерам в Челябинской области ввели в мае 2022 года. Право на получение единовременной выплаты в размере 500 тыс. руб. имеют выпускники со средним медицинским образованием и вернувшиеся с военной службы медики, устроившиеся на работу в течение года в фельдшерско-акушерские пункты в селах и поселках городского типа с населением до 50 тыс. человек. Если вакантная должность оставалась незакрытой более трех лет, размер выплаты увеличивается до 1 млн руб.

В бюджете Челябинской области на программу «Земский фельдшер» на ближайшие три года предусмотрено 5 млн руб.