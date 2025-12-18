На трассе Азов — Староминская в ДТП с автопоездом погиб водитель BMW
На автодороге Азов — Староминская столкнулись BMW и большегруз Iveco в составе автопоезда. От сильного удара водитель легковой машины скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области
По предварительным данным, 35-летний водитель BMW выехал на полосу встречного движения, где это запрещено, где его автомобиль столкнулся с автопоездом под управлением 48-летнего водителя.
После столкновения BMW загорелся, а Iveco отбросило на барьерное ограждение. Водитель легковой машины погиб на месте, а водителя грузовика увезли в больницу.
Обстоятельства ДТП уточняются.