На Дону прокуратура добилась выплаты задолженности учителям Батайска

Прокуратура г. Батайска провела проверку соблюдения трудовых прав работников учреждения образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка показала, что троим педагогам, уволившимся по собственному желанию, не был произведен окончательный расчет в нарушение требований закона.

По результатам проверки прокуратура направила представление начальнику управления образования городской администрации. Также поднят вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

«После вмешательства надзорного органа задолженность перед сотрудниками была погашена в общей сумме 50 тыс. руб.»,— уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко