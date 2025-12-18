На Дону прокуратура добилась выплаты задолженности учителям Батайска
Прокуратура г. Батайска провела проверку соблюдения трудовых прав работников учреждения образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Проверка показала, что троим педагогам, уволившимся по собственному желанию, не был произведен окончательный расчет в нарушение требований закона.
По результатам проверки прокуратура направила представление начальнику управления образования городской администрации. Также поднят вопрос о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).
«После вмешательства надзорного органа задолженность перед сотрудниками была погашена в общей сумме 50 тыс. руб.»,— уточнили в сообщении.