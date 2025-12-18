Пожар на заводе «Синтез Ока» в Дзержинске потушен

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание на территории завода «Синтез Ока» в Дзержинске (Нижегородская область). Как сообщили на предприятии, инженерные системы не пострадали.

Сотрудники завода возобновляют работу остановленных производственных установок и тепло- и электроснабжение, отключенное на период ликвидации инцидента.

Как писал «Ъ-Приволжье», днем 18 декабря в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием. Выбросов и утечек не произошло. Технологические процессы на близлежащих установках были остановлены.

Андрей Репин