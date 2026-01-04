Год ударов

В 2025 году Татарстан и Чувашия неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников. Удары наносились по промышленным объектам, нефтеперекачивающим станциям и жилым домам. В июне в Елабужском районе Татарстана погибли два человека — это первые жертвы атак БПЛА в регионах Поволжья. В декабре в Чувашии из-за массированного налета вводили режим ЧС регионального уровня. Помимо украинских дронов, инциденты происходили и с отечественными: в июле в Казани потерпел крушение беспилотник «Альтиус», ставший жертвой работы систем радиоэлектронной борьбы. «Ъ Волга-Урал» восстанавливает хронологию событий.

В декабре 2024 года Казань подверглась крупному налету беспилотников. 21 декабря ВСУ атаковали столицу Татарстана — шесть из восьми ударов пришлись на жилые массивы, включая жилые комплексы «Лазурные небеса» и «Манхэттен», а также пятиэтажный дом на улице Клары Цеткин. Пострадавших тогда не было.

Удар по газовой инфраструктуре

Первая атака 2025 года произошла уже 14 января. В результате удара БПЛА на северо-западе Казани загорелась газовая цистерна на базе, принадлежащей ООО «Газпром сжиженный газ». На место происшествия выезжал раис Татарстана Рустам Минниханов. Угроза атаки была объявлена и в Альметьевске, где в семи школах провели эвакуацию — детей отвели в подвалы. Среди эвакуированных была школа в поселке Калейкино, расположенном рядом с одной из крупнейших нефтеперекачивающих станций «Транснефти». Пострадавших и серьезных разрушений зафиксировано не было.

Спустя неделю, 20 января, БПЛА вновь атаковали республику. Ночью над Татарстаном сбили один беспилотник, утром — еще два. Обломки одного из них упали на улице Можайского в Казани рядом с жилым домом. Мэр Казани Ильсур Метшин тогда заявил, что целью таких атак, помимо повреждения предприятий, является «распространение хаоса и паники».

Расширение географии

9 марта впервые подверглась атаке Чувашия. БПЛА ударил по территории ФГКУ «Комбинат Буревестник» в Чебоксарах — нефтебазе, находившейся на реконструкции. Пострадавших не было.

В этом же месяце на фоне участившихся атак раис Татарстана поручил провести повторную проверку всех сооружений, которые могут использоваться как укрытия, и обеспечить в них комфортные условия. По данным на январь 2025 года, в Казани насчитывалось 1,7 тыс. укрытий, рассчитанных на размещение более 1,7 млн человек.

Сорванный визит

23 апреля над Елабужским районом был сбит беспилотник. В школах муниципалитета оперативно провели эвакуацию, позднее учебный процесс возобновили. Инцидент имел дипломатические последствия: из-за введенных ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска правительственная делегация Беларуси во главе с премьер-министром Александром Турчиным не смогла прибыть в республику с запланированным рабочим визитом. Стороны были вынуждены перенести встречу.

Первые жертвы

Летом интенсивность атак возросла. 9 июня четыре БПЛА атаковали Чувашию. Два из них были сбиты на территории АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) в Чебоксарах. Производство на предприятии временно приостановили для обеспечения безопасности сотрудников. Ещё по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

15 июня Татарстан понес первые человеческие потери. Обломки украинского беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. На месте падения произошел пожар, его оперативно ликвидировали. Два человека погибли, 12 получили ранения. СКР возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. «Атака на гражданских людей еще раз доказывает кровавый и жестокий киевский режим, с которым борется наша страна», - заявил после инцидента Рустам Минниханов.

5 июля БПЛА вновь атаковали Чебоксары. Один дрон упал на крышу пустующего здания АО «ВНИИР», производство на котором было приостановлено после июньской атаки. Второй повредил строящийся склад.

Испытание РЭБом

8 июля в Казани потерпел крушение тяжелый беспилотник «Альтиус» (также известный как «Альтаир») производства Уральского завода гражданской авиации. Аппарат проходил испытательный полет и упал на дачный участок в СНТ «Дубки» в Советском районе, вызвав пожар. Пострадавших не было. Производитель заявил, что взлет прошёл штатно, однако во время полета «неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация». Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации, но при посадке произошла нештатная ситуация.

Рекордный перехват

12 августа Татарстан подвергся самой массированной атаке с начала СВО - над республикой сбили девять беспилотников. Все они были направлены на промышленные объекты. Угроза атаки объявлялась в пяти городах: Казани, Нижнекамске, Елабуге, Набережных Челнах и Альметьевске. В Альметьевске провели эвакуацию детей и привели в готовность оперативные службы. Погибших и пострадавших не было. На фоне участившихся атак аэропорт Казани объявил тендер на закупку системы обнаружения и противодействия БПЛА стоимостью 56,1 млн руб.

Без права на кадр

На фоне участившихся атак власти трех республик ввели запрет на съемку и публикацию материалов о беспилотниках. 13 августа, на следующий день после массированного налета, двое жителей Набережных Челнов получили предостережение за публикацию в интернете видео атаки БПЛА на строящийся логистический центр.

В конце августа глава Чувашии Олег Николаев объявил о полном запрете на фото- и видеосъемку беспилотных атак, мест падения дронов, действий силовиков и охраняемых объектов. Размещение таких материалов в интернете, СМИ и соцсетях стало запрещено. Господин Николаев отметил, что утечка информации может помочь противнику в планировании новых атак. За нарушение запрета предусмотрены административные наказания.

Несколько дней спустя аналогичный указ подписал раис Татарстана Рустам Минниханов. Запрет распространился на фото- и видеоматериалы о беспилотных атаках, местах запуска, падения и траектории полета дронов, а также о характере нанесенных повреждений и расположении систем ПВО и РЭБ. Исключение составляют публикации федеральных и региональных органов власти. В начале сентября запрет на размещение материалов о последствиях атак дронов ввели в Марий Эл.

1 декабря в Чебоксарах полиция вычислила автора незаконной съемки БПЛА — 22-летнего местного жителя, который опубликовал кадры в соцсетях с сатирическим комментарием. В отношении нарушителя составили административный протокол, материалы направили мировому судье.

Новые территории

Осенью география ударов продолжила расширяться. 27 сентября беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию возле поселка Конар в Цивильском районе Чувашии. Пострадавших не было, зафиксирован незначительный ущерб. Работа станции была приостановлена.

29 октября атаке впервые подверглась Республика Марий Эл. Три беспилотника были перехвачены и уничтожены рядом с одним из промышленных предприятий региона. Разрушений и пострадавших не было.

Попытка номер три

Конец года ознаменовался серией ударов по столице Чувашии. 26 ноября беспилотники атаковали Чебоксары, повредив два жилых дома. Пострадали два человека, в том числе подросток. Удар также был нанесен по АО «ВНИИР» — это был уже третий налет на предприятие за год.

9 декабря Чебоксары подверглись массированной атаке. Пострадали 14 человек, среди них ребенок 2020 года рождения. Семеро были госпитализированы, остальные проходили лечение амбулаторно. Повреждения получили 15 зданий, включая жилые дома и детский сад. Ущерб превысил 20 млн руб. Глава Чувашии Олег Николаев ввел в регионе режим ЧС регионального уровня.

За несколько дней до декабрьских атак на Чувашию президент Татарстана поручил усилить наблюдение за воздушным пространством. Для контроля планировалось создать мобильные пункты наблюдения и привлечь глав поселений, муниципальных служащих, дежурных и охранников социальных учреждений и предприятий.

