Изобретатель выпустил пар

Предпринимателю Денису Хисамову, который с 2006 года производит в Башкирии бани-бочки, удалось отстоять свое мнение в споре с Роспатентом. В 2019 году ведомство зарегистрировало за ним полезную модель паровой пушки для банных печей. Спустя шесть лет в Роспатент поступило возражение от новосибирского предпринимателя Никиты Белозерцева, который был против регистрации изобретения на господина Хисамова. Он заявил, что подобная паровая пушка была известна раньше, чем башкирский изобретатель получил на нее права. Роспатент отменил патент Дениса Хисамова, но тот подал иск в Суд по интеллектуальным правам, который обязал ведомство повторно рассмотреть возражение новосибирца. Юристы полагают, что предугадать новое решение Роспатента достаточно сложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роспатент обязали вновь оценить изобретение жителя Башкирии

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Роспатент обязали вновь оценить изобретение жителя Башкирии

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Республиканский производитель бань-бочек Денис Хисамов победил в споре с Роспатентом за патент на паровую пушку для бань. Соответствующее решение принял Суд по интеллектуальным правам.

Как следует из материалов дела, господин Хисамов запатентовал свое изобретение в марте 2019 года. Его паровая пушка представляет из себя приспособление для подачи парообразующей жидкости в банные печи. Оно состоит из воронки с клапаном и горизонтальной трубки.

В начале года в Роспатент обратился новосибирский предприниматель Никита Белозерцев с возражением против выдачи патента Денису Хисамову. Господин Белозерцев отметил, что паровой пушке башкирского изобретателя не может быть дана правовая охрана в качестве полезной модели, а также заявил, что она не соответствует условию патентоспособности «новизна». В качестве доказательства он привел видеоролик, размещенный в интернете в апреле 2017 года — за два года до получения патента Денисом Хисамовым. В том ролике было показано устройство для подачи парообразующей жидкости для банных печей.

Рассмотрев заявление Никиты Белозерцева, Роспатент пришел к выводу, что заявитель прав. По мнению ведомства, между моделью, показанной в видеоролике, и изобретением башкирского предпринимателя незначительная разница: в качестве теплоаккумулирующего материала была использована чугунная дробь, но в патенте не было сведений об ее свойствах для генерации пара. Поэтому Роспатент согласился с тем, что в модели Дениса Хисамова не было «новизны», необходимой для регистрации спорной полезной модели паровой пушки.

В иске в суд господин Хисамов заявил, что видеоролик не должен был учитываться при оценке его изобретения, так как дата его размещения могла быть скорректирована после загрузки на видеохостинг, а под роликом не было комментариев, чтобы оценить дату его фактической публикации.

Кроме того, подчеркнул изобретатель, обе модели имеют «принципиальные конструктивные отличия». Так, в паровой пушке из видеоролика элементы основного блока расположены горизонтально, а в его модели — вертикально. В его изобретении есть подковообразная пароиспарительная трубка с чугунной дробью, а в аналоге нет трубки, а в качестве теплоаккумулирующего материала используются керамические втулки или гайки.

Суд по интеллектуальным правам частично поддержал как истца, так и ответчика. Например, Роспатент неверно определил состав отличительных признаков моделей паровых пушек, не оценил доводы «о несущественности части этих признаков», поэтому «пришел к преждевременному выводу о несоответствии спорной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

На этом основании СИП отменил решение Роспатента, но обязал его повторно рассмотреть заявление Никиты Белозерцева с учетом выводов суда.

Как следует из публикаций в открытых источниках, это уже не первый судебный процесс Дениса Хисамова, связанный с его паровой пушкой. Ранее он судился с предпринимателем из Сургута Владиславом Якуниным, который продавал его изобретение на Ozon. Тогда суд обязал ответчика выплатить господину Хисамову 100 тыс. руб. компенсации.

«С выводами СИП в целом можно согласиться. Фактически суд указал на ключевой дефект решения Роспатента — преждевременный вывод об отсутствии новизны. Поскольку решение СИП обжалуется сразу в кассацию и построено на процессуально значимых недостатках мотивировки административного акта, отменить решение будет непросто. Вместе с тем победа истца носит процедурный и временный характер. Не исключено, что при повторном рассмотрении Роспатент придет к тому же результату»,— пояснил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

С ним согласен старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин. «Шансов на отмену решения суда не видится. Суд установил, что, вопреки выводам Роспатента, в видеоролике показано другое устройство, которое отличается от полезной модели Дениса Хисамова. Чем окончится повторное рассмотрение претензии и останется ли патент в силе, пока не очень понятно»,— отметил господин Лабзин.

Булат Баширов