Запах газа в Мясниковском районе связан с ремонтом на газопроводе
Причиной устойчивого запаха газа в ряде населенных пунктов Мясниковского района в администрации муниципалитета назвали плановые работы на газопроводе. Об этом пресс-служба местной администрации сообщает в Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Специалисты администрации Мясниковского района провели выездной осмотр и выяснили, что Таганрогское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) выполняет плановые работы по демонтажу емкостей газоконденсата. Именно эти работы сопровождаются специфическим запахом»,— отметили в ведомстве.
По словам специалистов ЛПУМГ, этот запах не представляет опасности для здоровья, добавили в администрации.
Завершить демонтаж планируют до 24 декабря.