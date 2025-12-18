Запах газа в Мясниковском районе связан с ремонтом на газопроводе

Причиной устойчивого запаха газа в ряде населенных пунктов Мясниковского района в администрации муниципалитета назвали плановые работы на газопроводе. Об этом пресс-служба местной администрации сообщает в Telegram-канале.

«Специалисты администрации Мясниковского района провели выездной осмотр и выяснили, что Таганрогское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) выполняет плановые работы по демонтажу емкостей газоконденсата. Именно эти работы сопровождаются специфическим запахом»,— отметили в ведомстве.

По словам специалистов ЛПУМГ, этот запах не представляет опасности для здоровья, добавили в администрации.

Завершить демонтаж планируют до 24 декабря.

Наталья Белоштейн