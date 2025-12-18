В Петербурге не будут продавать собранные на заводе АГР автомобили GAC

Автомобили GAC российской сборки не будут продавать в Петербурге. Вся тестовая партия из 50 машин будет реализована в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, несмотря на то, что машины собраны на петербургском заводе АГР, у местных дилеров они не появятся.

В текущем году GAC показывает в Петербурге результаты близкие к прошлогодним. За одиннадцать месяцев в городе на Неве встало на учет 1035 новых автомобилей бренда — на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В целом петербургский рынок сократился на 17%. Почти весь спрос формируют две модели марки: GS3 и GS8. На них приходится 41% и 53% соответственно от всего объема продаж GAC в Петербурге.

Андрей Цедрик