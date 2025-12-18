Ставрополье утвердило стратегию развития до 2036 года

Ставропольская краевая Дума одобрила Стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года с перспективой до 2036 года. Министр экономического развития Антон Доронин обнародовал эту информацию в своем Telegram-канале. Документ содержит 53 целевых показателя, которые синхронизируют край с национальными целями России.

Стратегия фокусируется на семи приоритетах. Экономика и инвестиции возглавляют список. Промышленность получит толчок через зеленую энергетику. Люди и семьи станут центром социальной политики. Сельское хозяйство, туризм с санаторно-курортным комплексом, экология и кадры дополняют направления. Доронин подчеркнул единый механизм поддержки: от рождения через образование до закрепления в крае. Достойная зарплата, качественное обучение и современная инфраструктура обеспечат непрерывную помощь населению.

К 2036 году власти планируют рост ВРП на душу населения в 3,3 раза — до 1,8 млн руб. Если цели стратегии будут реализованы, инвестиции в основной капитал вырастут в пять раз и превысят 1,9 трлн руб. Экспорт услуг увеличится в 1,7 раза до 202,3 млн долларов. Индекс производительности труда поднимется на 1,2 процентных пункта — до 103,2% к предыдущему году. Реальные доходы населения вырастут на 86% к уровню 2020 года. Дополнительно стратегия предусматривает двукратный рост вовлеченности молодежи в волонтерство и снижение износа коммунальной инфраструктуры до 67,3%.

Депутаты обсудили проект на комитете по экономическому развитию под руководством Юрия Белого. Представители министерств внесли предложения. Антон Доронин представил стратегию как основу для устойчивого роста. Модернизация транспорта, поддержка малого бизнеса и внедрение технологий усилят конкурентоспособность. Регион привлечет инвестиции, создаст рабочие места и нарастит экспорт продукции.

Власти Ставрополья видят край лидером по качеству жизни. Антон Доронин уверен: к 2036 году люди захотят здесь жить, работать и реализовывать идеи. Стратегия задаст ориентиры для муниципалитетов — девять округов уже формируют свои планы. Реализация стартует с детального плана мероприятий и госпрограмм.

Станислав Маслаков