Депутат от Татарстана предложил возбуждать дела на хозяев животных без проверок

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин внес законопроект, который позволит контролирующим органам и ветеринарным инспекторам возбуждать административные дела против владельцев животных без проведения проверок на месте, если есть достаточные доказательства нарушений. Об этом он сообщает в своем Telegram-канале.

Особое внимание будет уделяться жестокому обращению с животными, содержанию их в условиях, угрожающих жизни или здоровью людей, а также ущербу имуществу из-за неадекватного контроля.

Для возбуждения дела будет достаточно видеозаписи, фотографии или показания свидетелей.

Анна Кайдалова