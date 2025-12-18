В Самарской области пресекли деятельность пособников украинских мошенников

В ряде регионов России, включая Самарскую область, пресечена деятельность незаконных каналов связи, которые могли использоваться для вовлечения граждан в противоправную деятельность. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, данные каналы связи могли быть задействованы украинскими спецслужбами для организации диверсионно-террористической деятельности, распространения ложных сообщений об угрозах, дистанционного мошенничества и других преступлений. В результате оперативных мероприятий задержаны 19 граждан России, подозреваемых в организации работы сим-боксов и пополнении баланса используемых сим-карт.

Помимо Самарской области задержания прошли в Санкт-Петербурге, Адыгее, Ставропольском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, а также в Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Рязанской и Челябинской областях. В ходе оперативных действий изъято более 40 сим-боксов, свыше 9 тыс. сим-карт и сим-чипов.

Андрей Сазонов