На Дону мед подорожал на 13% за год

За год в Ростовской области один килограмм меда в среднем подорожал на 13%, его цена составляет 564 руб. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В октябре прошлого года средняя стоимость одного килограмма меда в регионе составляла 497 руб.

В Краснодарском крае в октября 2025 года мед стоил 586,6 руб. за кг, что на 12% больше, чем годом ранее.

За год в среднем по России цена на мед поднялась на 11%, с 584,81 руб. за кг до 650,3 руб.

Наталья Белоштейн