На Кавказе в ноябре рост самозапретов на кредиты составил 7-8%

В регионах Кавказа в ноябре произошел рост самозапретов на кредиты в «коридоре» 7,3-8,5%. Об этом сообщает Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Кабардино-Балкарской республике динамика составила 8,5%, количество граждан с действующим самозапретом за месяц выросло с 28,6 тыс. до 31 тыс.

В Дагестане рост составил 7,3%, число граждан, установивших самозапреты, увеличилось с 76,5 тыс. до 82,1 тыс.

В Ингушетии – 7,8%, рост с 8,2 тыс. до 8,9 тыс.

В Карачаево-Черкессии – 8,1%, рост с 18 тыс. до 19,5 тыс.

В Северной Осетии – 8,2%, рост с 23,3 тыс. до 25,2 тыс.

В Ставропольском крае – 7,5%, рост с 23,3 тыс. до 195,8 тыс.

В Чечне – 8,1%, рост с 21,1 тыс. до 22,8% тыс.

Вместе с тем динамика роста самозапретов на Кавказе вдвое ниже, чем, в целом, по стране. По России рост составил 16,8% по сравнению с октябрем (всего в стране было подано около 1,58 млн заявлений).

Михаил Волкодав