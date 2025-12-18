Пермский бизнесмен открыл магазин премиальных шуб в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся магазин шуб бренда Furnari, созданного предпринимателем из Перми Дмитрием Лумповым. Информация об этом появилась на официальном сайте бренда. Бутик расположился на Невском проспекте, 117. Отметим, что на территории Пермского края филиала салона нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: 2ГИС

фото: 2ГИС



Минувшим летом «Ъ-Прикамье» сообщал, что Дмитрий Лумпов намерен открыть второй филиал магазина премиальных шуб. Первый флагманский магазин Furnari работает на месте непосредственного производства в Москве. С 2005 года фабрика создает мужские и женские коллекции из кашемира и меха (баргузинский соболь, коротковорсовая скандинавская норка, куница, рысь и шиншилла). Цены на изделия варьируются от 25 тыс. руб. до 3,5 млн руб.

Как указано в Rusprofile, Дмитрий Лумпов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя на территории Пермского края с 2011 года. Занимается розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах, производством верхней одежды и меховых изделий. Господин Лумпов также является единоличным владельцем и гендиректором столичного ООО «Академия брендинга и коммуникаций» (АБК), ведущего деятельность рекламных агентств.