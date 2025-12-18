В Ульяновске вынесен приговор экстрадированному из Черногории автоинсценировщику

В четверг, 18 декабря, Заволжский районный суд Ульяновскаогласил приговор Евгению Дорофееву, признанному виновным в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), мошенничестве организованной группой в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в принуждении свидетеля к даче ложных показаний и к уклонению от дачи показаний, соединенные с угрозой убийством, причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 309 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом в четверг сообщила прокуратура Ульяновской области.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как звучало в суде, Евгений Дорофеев вместе и другие члены ОПГ, приобретая дорогостоящие автомобили, инсценировали ДТП, после чего, организовав оформление фиктивных документов, получали страховые выплаты. Всего, по данным следствия, ОПГ инсценировала 33 ДТП, получив за них более 11 млн руб.

Действовала ОПГ, в основном, на территории Заволжского района Ульяновска. Создателем и организатором сообщества был Максим Чемидронов. ОПГ состояла из структурных подразделений, у каждого из которых были свои функции: по подбору автомобилей для инсценировки, подбору участников инсценировки и фиктивных собственников автомобилей, по ремонту и продаже автомобилей после инсценировки, по обеспечению выплат автостраховки и подразделение «автоэкспертов», составлявших подложные акты с максимальной калькуляцией ущерба (400 тыс. руб.). Также существовало подразделение «по налаживанию связей с ГИБДД», в которое входили старшие инспекторы ДПС Валерий Шубин и Дмитрий Царев, а также инспектор Евгений Тельгузов, отвечавшие «за конспирацию и непресечение преступной деятельности», подготовку сфальсифицированных материалов.

Из 22 участников ОПГ 16 человек признали свою вину и, заключив сделку со следствием, получили меньшие сроки наказания. Максим Чемидронов также признал вину и в августе 2023 года он был приговорен к восьми годам колонии строгого режима. С него взыскано в пользу РСА 10,7 млн руб. и в пользу страховых компаний — 700 тыс. руб. Валерий Шубин вину не признал и в марте 2024 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Кроме того, Дорофеев в апреле-сентябре 2022 года неоднократно требовал от свидетеля по уголовному делу под угрозами убийства и причинения вреда здоровью уклоняться от явки в правоохранительные органы и давать ложные показания.

В УМВД поясняли, что сначала Евгений Дорофеев проходил по делу в качестве свидетеля, «но после того как следователи поняли, что он — один из самых активных участников ОПГ, тот скрылся от следствия, уехав в Черногорию». После этого он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. После задержания обвиняемого в Черногории, по запросу Генпрокуратуры в июле 2025 года он был экстрадирован в Москву.

Подсудимый вину не признал, заявлял, что ничего противоправного не совершал, инсценировок не осуществлял, ему действительно не повезло, и он был несколько раз участником ДТП.

Суд согласился с позицией обвинения и приговорил Евгения Дорофеева к девяти с половиной годам колонии общего режима со штрафом в размере 900 тыс. руб.

Сергей Титов, Ульяновск