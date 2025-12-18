На заводе «Синтез Ока» в Дзержинске из-за пожара остановили часть оборудования
В Дзержинске на химическом предприятии «Синтез Ока» днем 18 декабря при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из производственных корпусов произошел хлопок с возгоранием. По данным предприятия, огонь оперативно локализовали сотрудники ООО «Отряд пожарной охраны-2».
Площадка ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске
Фото: ООО «Синтез ОКА»
Пострадавших в результате происшествия нет. Выбросов и утечек не произошло.
Все технологические процессы на близлежащих установках безопасно остановлены. Создан штаб для выяснения причин происшествия, ликвидации последствий и оценки ущерба.