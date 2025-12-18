Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На заводе «Синтез Ока» в Дзержинске из-за пожара остановили часть оборудования

В Дзержинске на химическом предприятии «Синтез Ока» днем 18 декабря при выполнении ремонтных работ на остановленном оборудовании в одном из производственных корпусов произошел хлопок с возгоранием. По данным предприятия, огонь оперативно локализовали сотрудники ООО «Отряд пожарной охраны-2».

Площадка ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске

Площадка ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске

Фото: ООО «Синтез ОКА»

Площадка ГК "Синтез ОКА" в Дзержинске

Фото: ООО «Синтез ОКА»

Пострадавших в результате происшествия нет. Выбросов и утечек не произошло.

Все технологические процессы на близлежащих установках безопасно остановлены. Создан штаб для выяснения причин происшествия, ликвидации последствий и оценки ущерба.

Андрей Репин