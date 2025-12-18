Подросток устроил стрельбу из пневматики на детской площадке Васильевского острова

В двенадцатом часу ночи 17 декабря у дома 11 по улице Шевченко неизвестный начал стрелять на детской площадке, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Прибывшие на место полицейские задержали 17-летнего молодого человека и изъяли оружие.

Выяснилось, что несовершеннолетний купил пневматический пистолет на одном из маркетплейсов. В отношении подростка составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), после чего передали законному представителю. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в результате происшествия никто не пострадал.

Андрей Маркелов