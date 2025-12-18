Землетрясение магнитудой 6,5 разбудило жителей Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 19 декабря в 0:37 по камчатскому времени (18 декабря 15:37 мск) у восточного побережья Камчатки, передает корреспондент “Ъ”.

По предварительным данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в 103 км от Петропавловска-Камчатского в Авачинском заливе. Очаг был на глубине 41,5 км под морским дном.

Землетрясение силой до 6 баллов ощущалось в населенных пунктах юга полуострова. В зданиях качалась мебель, звенела посуда.

С 30 июля после мегаземлетрясения магнитудой 8,8 на Камчатке ежедневно регистрируются так называемые афтершоки. Большая их часть неощущаема, но бывают и весьма заметные подземные толчки.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский