Экс-главу Нефтекумска осудили за разорение ЖКХ на 36 млн рублей

Нефтекумский районный суд признал бывшего главу Нефтекумска Виталия Черченко и двух его подельников виновными в растрате и преднамеренном банкротстве муниципального предприятия МУП «Жилищное хозяйство». Суд назначил каждому из них 2 года 8 месяцев колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

МУП «ЖХ» до 2017 года управляло свыше 100 многоквартирных домов в Нефтекумске, включая старый фонд. Предприятие владело техникой, ремонтной базой, аварийной службой и квалифицированным персоналом. Оно приносило доход и обеспечивало жильцов услугами. С 2017 по 2021 год Черченко, занимавший пост директора МУП, а потом главы округа, создал группу с тремя сообщниками. Виктор Чайковский исполнял обязанности директора МУП. Сергей Кошельков работал замдиректора МУП, а позже возглавил ООО «Старт». Виктор Шевелев стал его заместителем.

Злоумышленники учредили подконтрольную фирму ООО «Городская управляющая компания», которую переименовали в ООО «Старт». Они продавали технику МУП за бесценок. Через родственников, знакомых и фиктивные сделки выводили земельные участки, производственные помещения и гаражи в субаренду лояльным лицам. Сотрудников МУП принуждали увольняться и переходить в новую компанию. Более 100 домов передали под управление ООО «Старт». Предприятие лишилось доходов, накопило долги. В апреле 2022 года арбитражный суд Ставропольского края признал МУП банкротом. Кредиторская задолженность достигла 36 млн рублей. Бюджет Нефтекумского округа покрыл эти потери.

Банкротство ударило по жителям. Особенно пострадали обитатели общежитий №15 и №17, которые МУП обслуживало с 2002 по 2021 год. ООО «Старт» отказалось от домов, объявив их нерентабельными. Жильцы столкнулись с тараканами, холодными батареями зимой и разрушающимися стенами. В 2023 году на прямой линии с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым жители показали фото ужасных условий. Глава региона пообещал ремонт мест общего пользования за счет краевого бюджета. К концу 2024 года работы не начались. Люди продолжают терпеть неудобства.

Уголовное дело возбудили в апреле 2024 года. Правоохранители провели обыски. Фигуранты долго сидели в СИЗО. УФСБ по Ставрополью сообщило о приговоре в 2025 году. Четвертый участник, заключивший досудебное соглашение и сдавший группу, получил в июле 2025 года 2 года условно. Виталий Черченко ранее попадал под подозрения: в 2020 году Следственный комитет обвинял его в получении взятки на 3 млн руб. от строительной компании.

Станислав Маслаков