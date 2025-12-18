Самарский фонд «Оплот» проверяют по тратам средств на нужды СВО

Правоохранительные органы начали проверять расходование средств на СВО, собираемых самарским фондом «Оплот». Организация попала в поле зрения силовиков после того, как губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в MAX сообщил, что неизвестные от лица фонда представляются друзьями главой региона, а данный фонд создан от его имени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», фонд «Оплот» специализируется на деятельности по сбору пожертвований и по формированию целевого капитала некоммерческих организаций. Руководителями организации являются Николай Кириллин и Ахмет Чергизов. Одним из учредителей значится Андрей Пожидаев, который после огласки губернатором покинул пост исполнительного директора фонда. Он также является учредителем в нескольких добровольческих пожарных организациях, которые получали бюджетные средства для тушения пожаров в отдаленных районах Новокуйбышевска. При этом, по информации «Ъ», за последний год, несмотря на полученные бюджетные средства на тушение пожаров, структуры господина Пожидаева выезжали всего несколько раз. В последнее время господин Пожидаев пытается публиковать в региональных сообществах в соцсетях видео о деятельности одной добровольческой пожарной дружины.

По данным «Ъ», Андрей Пожидаев ранее опрашивался следственными органами в рамках расследования бывшего главы регионального ГУ МЧС Олега Бойко. Силовики просматривали возможную аффилированность между ними. Впрочем, уголовной ответственности господин Пожидаев избежал.

Евгений Чернов