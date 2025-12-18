В Челябинской области ввели 1,7 млн кв. м жилья за 11 месяцев года

В январе-ноябре 2025 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1,7 млн кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель почти не изменился (+0,4%), сообщает Челябинскстат.

Сохранить объемы удалось за счет увеличения индивидуального жилищного строительства почти на 15% в годовом выражении. Всего жители Челябинской области возвели почти 10,2 тыс. домов общей площадью 1,32 млн кв. м.

Застройщики-компании в январе-ноябре сдали 290 многоквартирных домов общей площадью 442,4 тыс. кв. м. Это на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.