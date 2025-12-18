Сергей Хуртин ушел на пенсию с поста главы ульяновского управления минюста

Как стало известно «Ъ-Волга», Сергей Хуртин покинул пост начальника управления Минюста России по Ульяновской области в связи с достижением предельного возраста (65 лет), определенного для государственного гражданского служащего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С апреля 2013 года по июнь 2021 года Сергей Хуртин — прокурор Ульяновской области

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ С апреля 2013 года по июнь 2021 года Сергей Хуртин — прокурор Ульяновской области

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Никаких официальных сообщений об этом на сайте управления нет. Ранее, в ноябре, новостях ведомства главой управления значился Сергей Хуртин, но уже 3 декабря в новостях о мероприятиях сообщалось об участии в них и.о. руководителя управления Оксаны Пименовой (согласно данным Kartoteka.ru, она назначена исполнять обязанности начальника управления с 4 декабря). А в минувшую среду, 17 декабря, региональное управление минюста, сообщая о личном приеме граждан руководством ведомства, назвало начальником управления Дмитрия Логинова, который до этого руководил отделом по вопросам регионального законодательства и регистрации уставов муниципальных образований.

Сергею Хуртину исполнилось 65 лет 22 ноября. Накануне, 21 ноября, губернатор Алексей Русских наградил Сергея Хуртина знаком отличия «За заслуги перед Ульяновской областью» «за значительный вклад в укрепление законности на территории региона, защиту прав и интересов граждан». Ранее, в сентябре 2025 года, Сергею Хуртину был присвоен новый классный чин — государственного советника юстиции РФ 1 класса.

Сергей Хуртин родом со станции Шарлово Вешкаймского района Ульяновской области. В 1985 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности «правоведение». В органах прокуратуры с 1983 года. С 1985 года работал следователем, а затем старшим следователем прокуратуры Заволжского района Ульяновска. С 1987 года — прокурор отдела по надзору за следствием в органах МВД следственного управления облпрокуратуры, затем назначен на должность следователя по особо важным делам этого следственного управления. В 1989 году — зампрокурора Железнодорожного района Ульяновска, а в 1991 — прокурор района. В 2000 году назначен на должность прокурора Ульяновска. С 2002 года — зампрокурора Ульяновской области, а в 2004 году первый заместитель областного прокурора. В 2005 году был назначен прокурором Республики Башкортостан. С апреля 2013 года по июнь 2021 года — прокурор Ульяновской области. С 16 сентября 2021 года Сергей Хуртин возглавил региональное управление Минюста РФ.

Является почетным работником прокуратуры РФ. В 2012 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник прокуратуры Российской Федерации». Он также награжден знаком отличия «За верность закону» 1 степени и Почетной грамотой правительства РФ, орденом Почета, орденом Дружбы народов, медалью «290 лет прокуратуре России». Неоднократно поощрялся благодарностями генпрокурора. Женат, имеет детей.

Сергей Титов, Ульяновск