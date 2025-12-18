В Оренбурге после реновации открыли Региональный центр развития культуры

В четверг, 18 декабря, в Оренбурге состоялось открытие Регионального центра развития культуры после реновации, сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

Глава региона отмечает, что история здания началась в 1941 году. За это время центр стал «ключевым координатором культурно-досуговой деятельности региона, объединяющим дома культуры и творческие коллективы области».

В результате реновации появился оборудованный концертно-выставочный зал, улучшилась инфраструктура. Культурное пространство адаптировано для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Работы не закончены. Планируется провести ремонт дворового пространства, где разместят открытую сцену и экран для киносеансов.

Руфия Кутляева