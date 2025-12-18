Аренда трехкомнатных квартир в Казани за год подешевела на 9,5%

В Казани за год снизилась аренда всех категорий квартир. Сильнее всего упала цена за аренду трехкомнатной квартиры — на 9,5% по сравнению с 2024 годом. Соответствующие данные опубликовал портал «Мир квартир».

Средняя ставка на трехкомнатные квартиры упала до 50,7 тыс. руб. в месяц. Аренда двухкомнатных квартир подешевела на 6,7% до 41,1 тыс. руб., а средняя ставка на однокомнатные квартиры составила 32,3 тыс. руб. в месяц, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

В других крупных городах Поволжья цены поднялись. В Набережных Челнах однокомнатные квартиры подорожали на 5% до 28,5 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — на 9,9% до 36,1 тыс. руб., трехкомнатные — на 5,8% до 43,8 тыс. руб.

В Чебоксарах рост стоимости зафиксирован только в сегменте однокомнатных квартир — на 5,3% до 24,3 тыс. руб. в месяц. Аренда двухкомнатных квартир снизилась на 1,5% до 30 тыс. руб., трехкомнатных — на 5,4% до 35,8 тыс. руб.

В целом по России стоимость аренды однокомнатных квартир увеличилась на 0,1% и составила 27,3 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — на 1,3% до 33,9 тыс. руб., трехкомнатных — на 0,6% до 42,5 тыс. руб.

Анна Кайдалова