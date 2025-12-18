Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На ижевчанина завели дело о госизмене после ареста за желание воевать за Украину

ФСБ выявила факт госизмены жителем Ижевска, ранее арестованным за контакт с террористической украинской организацией и намерением перейти на сторону соседнего государства для противостояния Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что он по указанию иностранного куратора сфотографировал и снял на видео один из режимных объектов города, его постов охраны и мест КПП. Эти данные он передал Украине.

На него завели дело о госизмене (ст. 275 УК). За это преступление предусмотрено до пожизненного лишения свободы. Следствие продолжается.