На ижевчанина завели дело о госизмене после ареста за желание воевать за Украину

ФСБ выявила факт госизмены жителем Ижевска, ранее арестованным за контакт с террористической украинской организацией и намерением перейти на сторону соседнего государства для противостояния Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что он по указанию иностранного куратора сфотографировал и снял на видео один из режимных объектов города, его постов охраны и мест КПП. Эти данные он передал Украине.

На него завели дело о госизмене (ст. 275 УК). За это преступление предусмотрено до пожизненного лишения свободы. Следствие продолжается.