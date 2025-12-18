В Красноярском крае запретили фейерверки и салюты в Новый год

В Красноярском крае запретили использование пиротехники во время новогодних и майских праздников. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Котюков.

Согласно документу, запрет будет установлен на период с 30 декабря по 8 января и с 28 апреля по 11 мая. Под ограничения попали фейерверки, петарды, салюты и т.д.

Кроме того, в праздничные дни во время проведения официальных мероприятий розничная продажа алкогольной продукции будет ограничена на расстоянии ближе, чем 100 метров к местам их проведения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлом оду власти Красноярского края аналогично ввели запрет на использование фейерверков и салютов до 8 января.

Александра Стрелкова