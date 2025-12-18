На Ставрополье открылся центр подготовки программистов «Школа 21»

В Ставрополе заработала первая в регионе «Школа 21» — бесплатный образовательный центр для подготовки IT-специалистов. Об открытии нового учебного заведения сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Комплекс построили в Юго-Западном районе краевой столицы. Он включает образовательный центр и кампус. «Это современное, вдохновляющее пространство для роста профессионального и личностного. Здесь каждый сможет выстроить свой путь к востребованной профессии», — написал глава региона в telegram-канале.

Учеба в заведении полностью бесплатная. По данным пресс-службы краевого правительства, проектом заинтересовались не только ставропольцы, но и жители других субъектов России. Заявки поступили из Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Воронежской и Свердловской областей.

«Для нашего края это важный шаг вперед. Экономика не может развиваться без сильных кадров, а сегодня особенно востребованы специалисты в сфере ИТ»,— добавил господин Владимиров.

Валентина Любашенко