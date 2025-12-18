ПСБ в Ярославле привлек 30 тысяч новых зарплатных клиентов с начала 2025 года

ПСБ в Ярославле подвел символический итог: с начала 2025 года к зарплатным клиентам банка присоединилось 30 тысяч человек. Юбилейным 30-тысячным зарплатным клиентом года стал сотрудник Ярославской областной клинической онкологической больницы. Эта символическая отметка отражает не только количественный рост, но и устойчивое доверие, которое жители региона и представители регионального бизнеса оказывают финансовым решениям ПСБ.

Фото: Пресс-служба ПСБ

На торжественной церемонии, которая состоялась в здании правительства Ярославской области, юбилейного зарплатного клиента ПСБ поздравили вице-президент, управляющий Ярославским филиалом ПСБ Алексей Богачев, заместитель управляющего Ярославским филиалом банка Максим Ярцев, вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Ярославской области Дмитрий Аминов.

«Для ПСБ как для банка-партнера Ярославского региона результат в 30 тысяч новых активных зарплатных клиентов, присоединившихся к нам в 2025 году, — прежде всего показатель их доверия и осознанного выбора. Это означает, что десятки тысяч человек ежедневно используют нашу карту для самых важных операций, ценя ее ключевые преимущества: мгновенные уведомления и защиту, широкие возможности кешбэка на повседневные покупки, а также эксклюзивные скидки и специальные предложения от партнеров. Мы рады, что жители региона доверят ПСБ свои финансы, и в ответ мы продолжаем развивать экосистему сервисов, делая зарплатную карту не просто инструментом для получения средств, а полноценным помощником для умного управления бюджетом и получения дополнительной выгоды»,— отметил Алексей Богачев.

Фото: Пресс-служба ПСБ

Планы ПСБ включают в себя не только масштабирование зарплатных проектов, но и активную поддержку регионального бизнеса через кредитные и инвестиционные продукты, развитие экосистемы сервисов и расширение финансовой инфраструктуры области для повышения доступности банковских услуг для всех ее жителей. ПСБ намерен и дальше выступать надежным финансовым партнером для Ярославля, внося вклад в повышение финансовой грамотности и комфорта жителей региона.

«Сотрудничество с ПСБ гораздо шире, чем юридическая смена регистрации, которая уже состоялась.Вместе мы создаем принципиально новую, комфортную среду для жизни людей. Мы заинтересованы, чтобы ПСБ имел представительства во всех городах и округах региона, чтобы была серьезная активность бизнеса, а жители получали новые возможности. Искренне рад, что взаимодействие с регионом расширяется»,— прокомментировал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«ПСБ предлагает современные и адаптивные технологические решения, обеспечивающие надежность и эффективность финансовых операций. Все это позволяет банку оставаться надежным партнером для компаний и частных лиц, которые стремятся к стабильному и удобному банковскому обслуживанию»,— сказал Дмитрий Аминов.

ПАО «Банк ПСБ», лицензия №3251