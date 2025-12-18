Роспотребнадзор объяснил причину повышенной агрессивности белок в Ставрополе

Роспотребнадзор по Ставропольскому краю зафиксировал рост нападений белок на людей. За 10 месяцев 2025 года врачи зарегистрировали 275 обращений по укусам диких животных, из них большинство приходится на белок. Жители пытаются кормить грызунов с рук в парках и на улицах, что провоцирует агрессию. Специалисты объясняют: белки потеряли страх перед человеком, но остаются дикими и кусают, когда путают пальцы с едой.

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Число контактов выросло летом из-за активности животных и прогулок горожан. Роспотребнадзор опубликовал предупреждение 9 декабря на официальном сайте. Белки переносят бешенство с летальностью 100%, лептоспироз и туляремию. Инкубационный период бешенства достигает 90 дней, но при укусах лица или шеи симптомы возникают через 10 суток. Вирус поражает мозг, и без своевременных прививок исход летален.

При укусе люди промывают рану водой с мылом 10–15 минут, обрабатывают антисептиком и бегут в травмпункт. Врачи вводят шесть доз вакцины против бешенства: в день обращения, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й сутки. Лептоспироз бьет по печени и почкам, требует реанимации в половине случаев. Туляремия провоцирует лихорадку и воспаления.

Эксперты запрещают кормить белок с рук, советуют класть еду на землю или в кормушки. Дети должны держаться подальше от грызунов. Зимой белкам полезны семечки, орехи, морковь, но жирная пища летом вредит их печени. В Ставрополе случаи участились именно из-за наплыва желающих погладить милых зверьков. Роспотребнадзор усилил мониторинг после 275 инцидентов, чтобы предотвратить вспышки инфекций. Медики фиксируют бактериальные нагноения даже от царапин грязными лапами белок.

Станислав Маслаков