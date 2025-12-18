Трех жителей Стерлитамака осудили за похищение человека и вред здоровью

Стерлитамакский городской суд вынес приговор трем местным жителям, сообщают Объединенная пресс-служба судов Башкирии и республиканская прокуратура. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в незаконном проникновении в жилище (ч.2 ст. 139 УК РФ), похищении человека (пп. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и причинении легкого вредя здоровью (п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ).

По материалам дела, этим летом 18-летний пострадавший взял у своего 16-летнего знакомого мопед VMC Riva, чтобы покататься, а затем вернул его с повреждениями.

Для получения возмещения мать владельца мопеда вместе со своим братом и его другом незаконно проникли в квартиру знакомой потерпевшего, но его там не оказалось. Затем фигуранты уголовного дела нашли виновника возле магазина. Двое подсудимых вывезли его в лес, где избили палками и кирпичом, причинив легкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимые частично признали вину, раскаялись, а двое из них извинились и частично возместили ущерб.

Двух подсудимых приговорили к семи с половиной и шести годам колонии строгого режима, а матери владельца мопеда был назначен штраф в размере 50 тыс. руб. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства, включая противоправное поведение потерпевшего.

Автомобиль Honda Step WGN одного из подсудимых конфискован в доход государства.

Майя Иванова