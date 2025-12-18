В Новотроицке завершили расследование дела о гибели работника металлургического предприятия

Следственный отдел по Новотроицку завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника металлургического предприятия, обвиняемого по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

По версии следствия, в обязанности обвиняемого входили охрана труда и соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. Он допустил нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта. Днем 3 апреля в цехе предприятия на ул. Заводской корпусная деталь станков упала на работника организации. От полученных травм работник скончался в медицинском учреждении Орска спустя непродолжительное время.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Руфия Кутляева