В Новотроицке завершили расследование дела о гибели работника металлургического предприятия
Следственный отдел по Новотроицку завершил расследование уголовного дела в отношении сотрудника металлургического предприятия, обвиняемого по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия, в обязанности обвиняемого входили охрана труда и соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ. Он допустил нарушения требований промышленной безопасности опасного производственного объекта. Днем 3 апреля в цехе предприятия на ул. Заводской корпусная деталь станков упала на работника организации. От полученных травм работник скончался в медицинском учреждении Орска спустя непродолжительное время.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.