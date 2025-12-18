«Лабораторно выращенный бриллиант не является стекляшкой»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, почему некорректно сравнивать натуральные и искусственные бриллианты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lightbox by De Beers Фото: Lightbox by De Beers

Под Новый год в российском информационном пространстве развернулась любопытная картина: блогеры будто по общему сценарию вдруг начали рассказывать, что мечтают получить в подарок только природный бриллиант, а никак не лабораторный. Вирусность настолько синхронна, что трудно отделаться от ощущения: кто-то из крупных игроков рынка природных алмазов решил слегка подогреть праздничный спрос. Гораздо интереснее не источник этой активности, а те тезисы, которые через кампанию пытаются утвердить. Например, эффектную формулу про то, что человек хочет природный камень, а не «стекляшку». Проблема лишь в том, что лабораторно выращенный бриллиант стекляшкой не является. Это полноценный бриллиант с идентичными химическими и физическими характеристиками — с тем же блеском, твердостью и поведением на свету. Разница в происхождении не превращает его в имитацию.

Другая ключевая мысль — лабораторный бриллиант невозможно продать на вторичном рынке. Продать можно все, вопрос в дисконте. Но это касается и природных бриллиантов. Более того, если природный камень приобретался в крупном ювелирном доме, то его дисконт на вторичном рынке часто оказывается значительно больше, потому что изначально покупатель платил не только за камень, работу и металл, но и за бренд, упаковку и так далее. И самое важное, о чем подобные кампании предпочитают молчать, — ни природные, ни лабораторные бриллианты сами по себе не являются проблемой. Они занимают свои ниши, отвечают на разные запросы и прекрасно сосуществуют. Проблемы возникают только тогда, когда их начинают неправильно называть, неправильно объяснять и продавать по цене, которая не имеет отношения к их реальной стоимости. Там, где формулировки честны и цена прозрачна, исчезают и мифы, и попытки противопоставления.

Анна Минакова