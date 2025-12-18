Ярославский художественный музей представит выставку «А море ждет нас»

В Ярославском художественном музее (ЯХМ) с 20 декабря будет открыта выставка «А море ждет нас», на которой представят работы маринистов и живописцев. Об этом рассказали в музее.

На выставке покажут 36 работ 17 художников, в том числе первого известного русского мариниста Ивана Айвазовского, из собрания русской живописи ЯХМ. Посетители увидят крымский берег в произведениях Льва Лагорио и важные события жизни российского флота в работах Алексея Боголюбова, Александра Беггрова, Николая Гриценко. Как отмечают в музее, в Главном морском штабе ценили художников-маринистов за максимально точное изображение кораблей.

«Произведения, представленные на выставке, дадут возможность проследить столетнюю эволюцию жанра морского пейзажа: изменения в выборе сюжетов и колорита, привнесение импрессионистических живописных приемов, множественность образов эмоционального наполнения картин»,— рассказали в музее.

Выставка в Губернаторском доме (ЯХМ) будет работать до 29 марта.