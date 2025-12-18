С 1 января 2026 года запустят дополнительную электричку между Самарой и Отрадным

С 1 января 2026 года в расписание пригородных поездов внесены изменения: ежедневно будут курсировать два дополнительных состава, которые свяжут Самару и Отрадный. Об этом сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

Согласно опубликованной информации, поезд № 7506 будет отправляться из Самары в 12:15 (MSK+1) и прибывать на станцию Новоотрадная в 13:59 (MSK+1). В обратном направлении поезд № 6505 будет отправляться из Новоотрадной в 15:06 (MSK+1) с прибытием в Самару в 17:09 (MSK+1).

Электропоезд будет следовать со всеми остановками, включая Стахановскую, Пятилетку, Мирную, Смышляевку, Кинель, Георгиевку и Кротовку.

Андрей Сазонов