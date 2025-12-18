После вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили специальной обувью

Прокуратура Иглинского района внесла представление руководителю регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ об обеспечении инвалида положенными техническими средствами реабилитации, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что 44-летняя инвалид страдает заболеванием позвоночника и нуждается в специальной обуви, но более полугода Фонд не предоставлял ее заявительнице.

После вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили необходимой обувью, отмечается в пресс-релизе.

Майя Иванова